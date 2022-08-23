Большая прогулка по Верхневолжской набережной

В четверг, 25 августа пройдет экскурсия по одной из самых парадных улиц центра города — Верхневолжской набережной. Гости увидят, как купеческие дома чередуются с советской застройкой, узнают, как Николай I решил создать здесь прогулочную площадку и посмотрят на современный облик улицы.
Старт — от дома №1 по улице Минина. Продолжительность маршрута — два часа.
Необходимо записаться на прогулку — по телефону +7 987 544 5055 / 424 50 55.
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Фото: архив организаторов
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