Синоптики: на этой неделе в Нижний вернется жара — до +33 градусов

Так, в эти дни температура воздуха повыситься до 33 градусов по Цельсию. Возрастает риск возникновения природных пожаров, отключения электричества и аварий с участием маломерных судов.

Нижегородцам рекомендуют носить головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду, сократить пребывание детей на улице.







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