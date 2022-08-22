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Синоптики: на этой неделе в Нижний вернется жара — до +33 градусов

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22, 23 и 24 августа в Нижегородскую область придет аномально жаркая погода. Об этом предупреждает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.

 

автор фото — Игорь Иванов

 

Так, в эти дни температура воздуха повыситься до 33 градусов по Цельсию. Возрастает риск возникновения природных пожаров, отключения электричества и аварий с участием маломерных судов.

Нижегородцам рекомендуют носить головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду, сократить пребывание детей на улице.



 

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