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Видео дня: свечение аэростатов на Гребном канале

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В Нижнем Новгороде завершился фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста». В соцсетях появилось видео вечернего свечения аэростатов на Гребном.

 

В сумерках десять воздушных шаров сверкали, а огни от горелок можно было увидеть на водной глади реки. Аэростаты начали готовиться к шоу за несколько часов до начала вечернего свечения.

Сопровождалось мерцание музыкой — от классиков до современных диджей-сетов.

Кроме того, организаторы планировали не только устроить шоу, но и заплыв аэростатов на плотах по каналу. Этому помешали погодные условия.

 

 

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Фото: соцсети

 

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