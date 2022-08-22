Видео дня: свечение аэростатов на Гребном канале

В Нижнем Новгороде завершился фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста». В соцсетях появилось видео вечернего свечения аэростатов на Гребном.
В сумерках десять воздушных шаров сверкали, а огни от горелок можно было увидеть на водной глади реки. Аэростаты начали готовиться к шоу за несколько часов до начала вечернего свечения.
Сопровождалось мерцание музыкой — от классиков до современных диджей-сетов.
Кроме того, организаторы планировали не только устроить шоу, но и заплыв аэростатов на плотах по каналу. Этому помешали погодные условия.
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Фото: соцсети
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