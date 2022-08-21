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По улицам Нижнего запустят троллейбусы с увеличенным автономным ходом

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В конце лета 2022 года по улицам Нижнего Новгорода будут ходить два троллейбуса с увеличенным автономным ходом. Такой транспорт экологичнее и мобильнее.

 

Троллейбусы с увеличенным автономным ходом способны отсоединяться от проводов и ехать какое-то время самостоятельно.

Это значительно повышает их мобильность и делает общественный транспорт экологичнее, ведь никаких выбросов от него нет.

В планах: закупить еще подобного транспорта.



 

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Фото: telegram-канал «Мой Нижний Новгород»

 

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