3D-мэппинг на стенах Кремля от Dreamlaser

Световая проекция появится на Дмитриевской башне со звуком.

«В разные годы в Нижнем гостили Александр Пушкин, Федор Шаляпин, Льюис Кэрролл… С ними здесь случались интересные истории, которые повлияли на их творчество. Какие именно –можно будет увидеть на Дмитриевской башне. Стены Кремля сегодня также станут отражением богатства народных и художественных промыслов Нижегородской области», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Фото: архив пресс-служб