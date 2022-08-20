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3D-мэппинг на стенах Кремля от Dreamlaser

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В День города на стенах Кремля покажут световое шоу. Аудиовизуальное шоу подготовила лауреат премии «ТОП 50: Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» студия dreamlaser. Оно стартует с наступлением темноты, ориентировочно с 20:00 до 03:00. 

 

Световая проекция появится на Дмитриевской башне со звуком.

«В разные годы в Нижнем гостили Александр Пушкин, Федор Шаляпин, Льюис Кэрролл… С ними здесь случались интересные истории, которые повлияли на их творчество. Какие именно –можно будет увидеть на Дмитриевской башне. Стены Кремля сегодня также станут отражением богатства народных и художественных промыслов Нижегородской области», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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