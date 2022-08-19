Двухэтажный паркинг у Нижегородского кремля будет платным

Двухэтажный паркинг построят около исторических зданий «Красных казарм». Она займет 6,9 тысяч квадратных метров на 220 машиномест, 68 из них можно будет разместить на крыше.

Кроме того, рассматривается вопрос размещения на парковке туристических автобусов, что освободит пространство около памятника Чкалову.

Пользоваться парковкой смогут сотрудники кремля, горожане и туристы. Она будет платной для всех. Стоимость пока не определена. В случае необходимости площадку сделают круглосуточной.





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Фото: unsplash