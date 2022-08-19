Программа гастро Рождественской на этот уикенд

«Гастрономическая Рождественская» в День города пройдёт в коллаборации с фестивалем «Вилка и Стрелка».
На этой неделе гастрономический фестиваль продлится целых два дня — 20 и 21 августа.
Программа в ресторанах 20 и 21 августа:
- «Безухов» — специальное меню в честь 200-летия Нижегородской ярмарки и вкусная волжская кухня от шефа Александра Голышева. А также павильон с мастер-классами весь день!
- Coffee Cake — дегустация колд брю, гайд по приготовлению холодных кофейных напитков в подарок каждому гостю, сезонные фрукты и шарики всем детям
- «Горьковская пивоварня» — открытая кухня с закусками, колбасками, креветками и крафтом прямо на улице от шефа Романа Смирнова
- «Квеври» — мастер-класс по приготовлению хачапури в 12:00 (стоимость — 200 рублей), живая музыка на летней веранде
- «Рюмочная на Софроновской» — дегустация традиционных русских настоек в 14:00, специальное предложение к 200-летию Нижегородской ярмарки: хот-доги с горьковской колбасой, расстегаи с курицей и сметаной, сувениры местного производства
- «Селедка и кофе» — мастер-класс по приготовлению настоек в домашних условиях в 12:00, музыкальное настроение от нижегородских диджеев, вечеринка фестиваля
- «Пяткинъ» — специальные настойки к юбилею Нижегородской ярмарки, волжский квасок, волжские углы с копченым лещом
- Spicy Band — гонконгские вафли и тайское мороженое Bubble Food, сытный фастфуд: bubble-сэндвич «Чикен Тай»
- Nebar — outdoor-бал с локальными диджеями, бадминтон и фрисби в 21:00, а также «небарные традиции» в 22:30.
- «Изи» — дегустация и продажа натурального сыра от нижегородской «Сырной Мастерской Пивоварова»
С 12:00 до 23:00 будут работать летние веранды, приготовят специальные сеты и позиции в меню, мастер-классы по приготовлению еды из локальных продуктов, дегустации блюд и напитков.
Программа мастер-классов и дегустаций на 20 августа:
- 12:00 — Волжский завтрак
- 15:00 — Калья с волжскими раками
- 17:00 — Битки из волжской рыбы с мятым картофелем и рыжиковым маслом
- 18:30 — Живая музыка от Андрея Покровского в павильоне «Лаборатории волжской кухни»
Программа мастер-классов и дегустаций на 21 августа:
- 15:00 — Уха из петуха
- 17:00 — Готовим из локальных продуктов
- 19:00—21:00 — Вечернее развлекательное Show Today в павильоне «Лаборатории волжской кухни»
Также на Рождественской будут установлены фудтраки: Gorky Coffee x Hot Dog, Best Coffee, RockeTruck, «Гриль-машина» и Bronx. Для любителей сладкого будут работать две зоны с мороженым от AllCreme и «Чистой линии».
Кроме того, 20 августа с 17:00 до 20:00 пройдет «Паста-пати». Спортсмены, принимающие участие в забеге на 42,2 км в «Марафоне 800», смогут посетить специальные гастрозоны от ресторана MUKKA и подкрепиться питательной порцией пасты накануне забега бесплатно. Для всех участников, которые будут бежать 10 км, будет действовать скидка 50%.
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Фото: Нижний 800
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