Программа гастро Рождественской на этот уикенд

На этой неделе гастрономический фестиваль продлится целых два дня — 20 и 21 августа.

Программа в ресторанах 20 и 21 августа:

«Безухов» — специальное меню в честь 200-летия Нижегородской ярмарки и вкусная волжская кухня от шефа Александра Голышева. А также павильон с мастер-классами весь день!

Coffee Cake — дегустация колд брю, гайд по приготовлению холодных кофейных напитков в подарок каждому гостю, сезонные фрукты и шарики всем детям

«Горьковская пивоварня» — открытая кухня с закусками, колбасками, креветками и крафтом прямо на улице от шефа Романа Смирнова

«Квеври» — мастер-класс по приготовлению хачапури в 12:00 (стоимость — 200 рублей), живая музыка на летней веранде

«Рюмочная на Софроновской» — дегустация традиционных русских настоек в 14:00, специальное предложение к 200-летию Нижегородской ярмарки: хот-доги с горьковской колбасой, расстегаи с курицей и сметаной, сувениры местного производства

«Селедка и кофе» — мастер-класс по приготовлению настоек в домашних условиях в 12:00, музыкальное настроение от нижегородских диджеев, вечеринка фестиваля

«Пяткинъ» — специальные настойки к юбилею Нижегородской ярмарки, волжский квасок, волжские углы с копченым лещом

Spicy Band — гонконгские вафли и тайское мороженое Bubble Food, сытный фастфуд: bubble-сэндвич «Чикен Тай»

Nebar — outdoor-бал с локальными диджеями, бадминтон и фрисби в 21:00, а также «небарные традиции» в 22:30.

«Изи» — дегустация и продажа натурального сыра от нижегородской «Сырной Мастерской Пивоварова»

С 12:00 до 23:00 будут работать летние веранды, приготовят специальные сеты и позиции в меню, мастер-классы по приготовлению еды из локальных продуктов, дегустации блюд и напитков.

Программа мастер-классов и дегустаций на 20 августа:

12:00 — Волжский завтрак

15:00 — Калья с волжскими раками

17:00 — Битки из волжской рыбы с мятым картофелем и рыжиковым маслом

18:30 — Живая музыка от Андрея Покровского в павильоне «Лаборатории волжской кухни»

Программа мастер-классов и дегустаций на 21 августа:

15:00 — Уха из петуха

17:00 — Готовим из локальных продуктов

19:00—21:00 — Вечернее развлекательное Show Today в павильоне «Лаборатории волжской кухни»

Также на Рождественской будут установлены фудтраки: Gorky Coffee x Hot Dog, Best Coffee, RockeTruck, «Гриль-машина» и Bronx. Для любителей сладкого будут работать две зоны с мороженым от AllCreme и «Чистой линии».

Кроме того, 20 августа с 17:00 до 20:00 пройдет «Паста-пати». Спортсмены, принимающие участие в забеге на 42,2 км в «Марафоне 800», смогут посетить специальные гастрозоны от ресторана MUKKA и подкрепиться питательной порцией пасты накануне забега бесплатно. Для всех участников, которые будут бежать 10 км, будет действовать скидка 50%.





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Фото: Нижний 800





