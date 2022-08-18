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Публикуем программу «Волжской регаты-2022»

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В субботу, 20 августа, в акватории Волги стартует «Волжская регата-2022». Она станет самым масштабным событием парусного сообщества в столице Приволжья.

 

Нижегородцы увидят шоу с участием флайбордистов, кайтсерферов и гидрофойлистов, вейкбордистов, виндсерферов и сапбордистов, катания на яхтах и вечернее шоу «Волжский вальс».

Первым мероприятием в рамках регаты станет парад парусов. От Борского моста до катера «Герой» пройдут 60 яхт, 50 виндсерферов, вейкбордистов и кайтсерферов, а также 150 сапбордистов. В вечернем парусно-световом шоу «Волжский вальс» примут участие яхты, флайбордисты и гидроциклисты.

Программа мероприятия:

  • 10.00—11.00 — Парад парусов от Борского моста до катера «Герой»;
  • 10.00—11.00 — Парад парусов в акватории катера «Герой»;
  • 11.00—15.00 — Бесплатные мастер-классы по рисованию пейзажей на площади напротив катера «Герой»;
  • 12.00—18.00 — Водные развлечения для зрителей;
  • 13.00—18.00 — Спортивные соревнования;
  • 18.40—19.00 — Награждение победителей на сцене на площади Минина и Пожарского;
  • 19.00—20.00 — Вечерняя парусная регата «Силы ветра» в акватории напротив катера «Герой»;
  • 21.00—22.00 — Парусно-световое шоу «Волжский вальс» в акватории, напротив здания бывшего Речного вокзала.


 

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