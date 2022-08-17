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Проект «КультProСвет» проведет программу для подопечных фонда «Жизнь без границ»

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В рамках благотворительного проекта «КультProСвет» подопечные фонда «Жизнь без границ» примут участие в экскурсиях и мастер-классах. Гостями станут 30 детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

 

«Наш проект направлен в первую очередь на детей, оставшихся без попечения родителей, а также из семей, попавших в трудное положение, у кого нет возможности часто посещать музеи, концерты и встречаться с интересными специалистами», — отмечает руководитель АНО «Центр 800» Екатерина Чудакова.

В Нижегородской библиотеке имени Ленина для детей проведут экскурсию: книжно-иллюстративная выставка к 870-летию со времени основания Городца».

Также они пройдут по отделам, которые недоступны для читателей: увидят книгохранилища, отдел гигиены и реставрации фондов и так далее.

 


 

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