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Гигантский пирог испекут в Красных Баках. Попробовать смогут все!

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В Краснобаковском районе пройдет фестиваль пирогов «Пироград». Ежегодно мероприятие собирает сотни кулинаров со всего региона. А все желающие могут попробовать тонны пирогов, деревенские продукты и приобрести ремесленные товары.

 

27 августа откроется пятый фестиваль «Пироград»: в этом году он станет самым масштабным. На площади в 117 тысяч квадратных метров будут работать десять площадок.

В сквере мастеров проведут десятки мастер-классов от художественной росписи и шитья кукол до резьбы по дереву и гончарных практик. А старейшая улица ровно на один день превратится в исторический бульвар с героями 19 века, дореволюционными купеческими лавками, фотозонами и лошадьми, запряженными в карету. Аттракционы и воздушный шар займут целый футбольный стадион. На отдельной улице разместятся ремесленные торговцы и зона питания.

Гости смогут попробовать гигантский краснобаковский пирог. Его занесут в гастрономическую книгу рекордов Краснобаковского района. Попадут в нее и блюда, которые представят на фестивале его участники: самый маленький пирог, самое большое и самое маленькое соление, самое тяжелое блюдо!.

Публикуем программу:

  • 11:00 — экскурсия по Дому Трубецкого
  • 12:00 — Пешеходная экскурсия по Красным Бакам (от музея до библиотеки)
  • 12:30 — Сытный кофе-брейк с пирогами (библиотека)
  • 13:00–14:30 — Конференция, круглый стол (библиотека)
  • 14:30–18.30 — посещение площадок фестиваля


 

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Фото: unsplash

 

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