Гигантский пирог испекут в Красных Баках. Попробовать смогут все!

27 августа откроется пятый фестиваль «Пироград»: в этом году он станет самым масштабным. На площади в 117 тысяч квадратных метров будут работать десять площадок.

В сквере мастеров проведут десятки мастер-классов от художественной росписи и шитья кукол до резьбы по дереву и гончарных практик. А старейшая улица ровно на один день превратится в исторический бульвар с героями 19 века, дореволюционными купеческими лавками, фотозонами и лошадьми, запряженными в карету. Аттракционы и воздушный шар займут целый футбольный стадион. На отдельной улице разместятся ремесленные торговцы и зона питания.

Гости смогут попробовать гигантский краснобаковский пирог. Его занесут в гастрономическую книгу рекордов Краснобаковского района. Попадут в нее и блюда, которые представят на фестивале его участники: самый маленький пирог, самое большое и самое маленькое соление, самое тяжелое блюдо!.

Публикуем программу:

11:00 — экскурсия по Дому Трубецкого

12:00 — Пешеходная экскурсия по Красным Бакам (от музея до библиотеки)

12:30 — Сытный кофе-брейк с пирогами (библиотека)

13:00–14:30 — Конференция, круглый стол (библиотека)

14:30–18.30 — посещение площадок фестиваля





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash