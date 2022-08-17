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Между Нижним и Таиландом планируют запустить прямые рейсы

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Прямые рейсы планируют запустить между столицей Приволжья и Таиландом. Об этом сообщили на видеоконференции представители области и руководство таиландской провинции Сураттани.

 

«У нас действительно огромный потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества по самым разным направлениям — от промышленности и сельского хозяйства до культуры и образования»,  —  отмечает директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

Напомним, Сураттани — одна из ведущих провинций Таиланда, которая активно развивает сельское хозяйство и туризм.

В октябре этого года руководство Таиланда планирует приехать с рабочим визитом в Нижний Новгород.



 

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Фото: unsplash

 

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