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Общество

Со старожилами по «Красному просвещенцу»

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28 августа пройдет экскурсия по уникальному кварталу «Красный просвещенец». Этой прогулкой команда хочет привлечь внимание к заповедному месту, которое строила интеллигенция Серебряного века. Сейчас есть угроза сноса квартала. Это уникальный пример деревянного конструктивизма и очень ранний пример массовой советской застройки, город-сад, квартал интеллигенции. Приходите, чтобы посмотреть, что мы можем потерять!

 

21 августа

Время: с 17:15

Место: старт во дворе между домами 33 и 35 по улице Невзоровых

 

Подробнее о готовящемся фестивале «Сказки просвещенца» расскажут на прогулке. Зарегистрироваться можно здесь.

 

 

 

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Фото: сообщество квартала «ВКонтакте»

 

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