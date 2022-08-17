Со старожилами по «Красному просвещенцу»

28 августа пройдет экскурсия по уникальному кварталу «Красный просвещенец». Этой прогулкой команда хочет привлечь внимание к заповедному месту, которое строила интеллигенция Серебряного века. Сейчас есть угроза сноса квартала. Это уникальный пример деревянного конструктивизма и очень ранний пример массовой советской застройки, город-сад, квартал интеллигенции. Приходите, чтобы посмотреть, что мы можем потерять!