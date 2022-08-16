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Киноклуб, гараж-сейл и джаз: День города в «Заповедных кварталах»

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«Заповедные кварталы» впервые присоединятся к празднованию Дня Нижнего Новгорода. В субботу оно откроется презентацией проекта восстановления стеклянных кирпичей Фальконье, которые выдували по форме, разработанной швейцарским архитектором в конце XIX века. В День города начнут укладку новых стеклоблоков в оконный проем взамен утраченных.

 

В день города с балкона исторического дома, где пел Федор Шаляпин, выступит солист Мариинского театра — Дмитрий Григорьев.

Вечер праздничной субботы завершится просмотром фильма в кинотеатре под открытым небом. Зрители увидят «Чунгкингский экспресс» (18+) режиссера Вонга Карвая.

Программа на День города:

  • 12.00 – экскурсия «От фонтана до квартала» (12+);
  • 13.00 – экскурсия «Усадебные игры» (6+);
  • 15.00 – официальное открытие, прибытие стеклянных кирпичей Фальконье и презентация проекта;
  • 15.00-20.00 – маркет локальных брендов (6+);
  • 15.30-17.00 – концерт «Джаз в саду» (12+);
  • 15.30 – экскурсия «Заповедный квартал. Первый взгляд» (6+);
  • 18.30-19.00 – концерт «Шаляпин на балконе» (12+);
  • 19.15 – экскурсия «Детали квартала. Крупно» (12+);
  • 19.30 – экскурсия «Упоительные истории квартала» (18+);
  • 20.00 – праздничный киноклуб (18+).


 

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