Киноклуб, гараж-сейл и джаз: День города в «Заповедных кварталах»

«Заповедные кварталы» впервые присоединятся к празднованию Дня Нижнего Новгорода. В субботу оно откроется презентацией проекта восстановления стеклянных кирпичей Фальконье, которые выдували по форме, разработанной швейцарским архитектором в конце XIX века. В День города начнут укладку новых стеклоблоков в оконный проем взамен утраченных.