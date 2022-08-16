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В «Заповедных кварталах» выступит директор московского МуАр

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В четверг, 18 августа, искусствовед и директор московского Музея Архитектуры Елизавета Лихачева выступит в квартале. Она расскажет об архитектуре авангарда в России и мире.

 

18 августа

Время: 17:00

Место: сад изобретателей, улица Короленко, 17

 

 

Напомним, Елизавета уже проводила лекцию в квартале и рассказывала о спасении фресок затопленного Троице-Макарьева монастыря.

В этот раз лекторий посвятят авангарду и пройдет он в пользу восстановления редкого окна из стеклянных кирпичей Фальконье дома Короленко, 17. Продолжительность выступления — 1,5 часа. В конце у всех желающих будет возможность задать вопросы.

Вход свободный, без регистрации.

 

 

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