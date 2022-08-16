В «Заповедных кварталах» выступит директор московского МуАр

Напомним, Елизавета уже проводила лекцию в квартале и рассказывала о спасении фресок затопленного Троице-Макарьева монастыря.

В этот раз лекторий посвятят авангарду и пройдет он в пользу восстановления редкого окна из стеклянных кирпичей Фальконье дома Короленко, 17. Продолжительность выступления — 1,5 часа. В конце у всех желающих будет возможность задать вопросы.

Вход свободный, без регистрации.