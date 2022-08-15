Мотодельтаплан совершил жесткую посадку в Кстово. Есть пострадавшие

В Кстовском районе Нижегородской области упал мотодельтаплан. При жесткой посадке пострадали два человека – мужчина и женщина. Их госпитализировали в Кстовскую ЦРБ.
Падение мотодельтаплана произошло рядом с деревней Чаглава Кстовского района. Пострадали мужчина 1963 года рождения и женщина 1987 года рождения, их уже доставили в больницу.
По информации Приволжской транспортной прокуратуры, предварительные причины происшествия: техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.
Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий.
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Фото: Региональное следственное управление на транспорте СКР
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