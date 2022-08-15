Мотодельтаплан совершил жесткую посадку в Кстово. Есть пострадавшие

Падение мотодельтаплана произошло рядом с деревней Чаглава Кстовского района. Пострадали мужчина 1963 года рождения и женщина 1987 года рождения, их уже доставили в больницу.

По информации Приволжской транспортной прокуратуры, предварительные причины происшествия: техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.

Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий.







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Фото: Региональное следственное управление на транспорте СКР