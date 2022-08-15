В Кстово пройдет фестиваль талантов «ArtЕльня». Часть собранных денег пойдет на помощь пожилым и детям

В прошлом году организаторам удалось собрать более 300 000 рублей для подопечных благотворительных фондов НОНЦ и «Сострадание НН». Для участия в ярмарке этого года необходимо написать на почту tarposhian@nizhny800.ru, с участниками свяжутся и расскажут детали.

На фестивале пройдет благотворительная акция «Вареничный вечер», все средства от которой передадут на лечение онкобольных детей.

Еще одна благотворительная акция фестиваля в этом году будет посвящена пожилым людям — «Добрая посылка». Необходимо собрать средства личной гигиены для жителей домов-интернатов Нижегородской области. Сбор вещей пройдет на фестивале 29 августа, а также до 30 сентября (включительно) в редакции газеты «Нижегородская правда» по адресу: улица Максима Горького, 151Б.

В событийной программе проекта — концерт, выставки и мастер-классы.

Заявки принимают до 26 августа.

Место проведения: деревня Малая Ельня Кстовского района (зона домов 39-51, 42-52).

Начало работы ярмарки-продажи: 16:00.







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Фото: Нижний 800