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В Кстово пройдет фестиваль талантов «ArtЕльня». Часть собранных денег пойдет на помощь пожилым и детям

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29 августа в деревне Малая Ельня Кстовского района пройдет фестиваль непризнанных талантов «ArtЕльня».

 

В прошлом году организаторам удалось собрать более 300 000 рублей для подопечных благотворительных фондов НОНЦ и «Сострадание НН». Для участия в ярмарке этого года необходимо написать на почту tarposhian@nizhny800.ru, с участниками свяжутся и расскажут детали. 

На фестивале пройдет благотворительная акция «Вареничный вечер», все средства от которой передадут на лечение онкобольных детей.

Еще одна благотворительная акция фестиваля в этом году будет посвящена пожилым людям — «Добрая посылка». Необходимо собрать средства личной гигиены для жителей домов-интернатов Нижегородской области. Сбор вещей пройдет на фестивале 29 августа, а также до 30 сентября (включительно) в редакции газеты «Нижегородская правда» по адресу: улица Максима Горького, 151Б.

В событийной программе проекта — концерт, выставки и мастер-классы.

Заявки принимают до 26 августа.

Место проведения: деревня Малая Ельня Кстовского района (зона домов 39-51, 42-52).

Начало работы ярмарки-продажи: 16:00.



 

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Фото: Нижний 800

 

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