Сплетение времен, идей, технологий: публикуем программу празднования Дня города

Праздник стартует в 14:00. Нижегородцев ждут музыкальные концерты:

площадь Минина и Пожарского — Artik & Asti

площадь напротив главной проходной ГАЗа — «Чайф»

парк 1 Мая — Трофим

площадь у кинотеатра «Россия» — «Дискотека Авария»

у ФОКа «Юность» — «Город 312»

площадка у ТРЦ «Жар-Птица» — Ирина Дубцова

парк «Швейцария» — Dabro

площадь у администрации района — Gayazovs Brothers

«Например, на стене метромоста появится новое граффити «Код 801», а на площади Минина будет установлен «открытый» пост городовых, где гости смогут познакомиться с историей появления городовых, их формой и ее элементами», — отметил мэр города.

Кроме того, на Нижневолжской набережной нижегородцы смогут увидеть фотовыставку «Нижний Новгород сквозь время». Еще один проект — «культурные выходные», на Нижневолжской набережной откроются мини-фестивали, с участием творческих коллективов города.









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Фото: Нижний800



