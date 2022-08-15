Сплетение времен, идей, технологий: публикуем программу празднования Дня города

Программа пройдет во всех восьми районах города, главными локациями станут площадь Минина и Пожарского и площадка напротив Главной проходной ГАЗа в Автозаводском районе. 20 августа на площади Минина — уникальное мультимедийное шоу, а напротив Главной проходной завода ГАЗа покажут шоу дронов. В небо поднимутся 350(!) светящихся аппаратов.
Праздник стартует в 14:00. Нижегородцев ждут музыкальные концерты:
- площадь Минина и Пожарского — Artik & Asti
- площадь напротив главной проходной ГАЗа — «Чайф»
- парк 1 Мая — Трофим
- площадь у кинотеатра «Россия» — «Дискотека Авария»
- у ФОКа «Юность» — «Город 312»
- площадка у ТРЦ «Жар-Птица» — Ирина Дубцова
- парк «Швейцария» — Dabro
- площадь у администрации района — Gayazovs Brothers
«Например, на стене метромоста появится новое граффити «Код 801», а на площади Минина будет установлен «открытый» пост городовых, где гости смогут познакомиться с историей появления городовых, их формой и ее элементами», — отметил мэр города.
Кроме того, на Нижневолжской набережной нижегородцы смогут увидеть фотовыставку «Нижний Новгород сквозь время». Еще один проект — «культурные выходные», на Нижневолжской набережной откроются мини-фестивали, с участием творческих коллективов города.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: Нижний800
Комментарии (0)