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Сплетение времен, идей, технологий: публикуем программу празднования Дня города

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Программа пройдет во всех восьми районах города, главными локациями станут площадь Минина и Пожарского и площадка напротив Главной проходной ГАЗа в Автозаводском районе. 20 августа на площади Минина — уникальное мультимедийное шоу, а напротив Главной проходной завода ГАЗа покажут шоу дронов. В небо поднимутся 350(!) светящихся аппаратов.

 

Праздник стартует в 14:00. Нижегородцев ждут музыкальные концерты:

  • площадь Минина и Пожарского — Artik & Asti
  • площадь напротив главной проходной ГАЗа — «Чайф»
  • парк 1 Мая — Трофим
  • площадь у кинотеатра «Россия» — «Дискотека Авария»
  • у ФОКа «Юность» — «Город 312»
  • площадка у ТРЦ «Жар-Птица» — Ирина Дубцова
  • парк «Швейцария» — Dabro
  • площадь у администрации района — Gayazovs Brothers

«Например, на стене метромоста появится новое граффити «Код 801», а на площади Минина будет установлен «открытый» пост городовых, где гости смогут познакомиться с историей появления городовых, их формой и ее элементами», — отметил мэр города.

Кроме того, на Нижневолжской набережной нижегородцы смогут увидеть фотовыставку «Нижний Новгород сквозь время». Еще один проект — «культурные выходные», на Нижневолжской набережной откроются мини-фестивали, с участием творческих коллективов города.




 

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Фото: Нижний800


 

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