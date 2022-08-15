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По Автозаводу запускают серию бесплатных экскурсий

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В этом году Автозаводский район празднует свой 90-летний юбилей. В рамках проекта «Бюро экскурсоводов» пройдут бесплатные экскурсии по историческим местам. Чтобы попасть на экскурсии, необходимо записаться по ссылке.

 

Всего будет пять экскурсионных программ:

  • «Автозаводский парк — памятник истории и ландшафтной архитектуры» (16 и 28 августа — 17:00; 18 и 24 августа — 11:00). Горожанам расскажут об истории Автозаводского парка;
  • Экскурсия «Соцгород — город мечты, город будущего» (18 августа — 18:00, 28 августа — 17:00, 8 сентября —13:00). Нижегородцы и гости города погрузятся в атмосферу великой стройки первого советского Детройта;
  • Экскурсия-квест «Серобусыгинский дом-квартал» (18 августа — 11:00). Посетителям расскажут об истории и секретах Бусыгинского дома.
  • Экскурсия «Самый большой дом Нижнего Новгорода. Дом-легенда» (1 сентября — 13:00). Расскажут об истории «голосовского» дома.
  • Экскурсия «Первые проспекты Соцгорода» (7 сентября — 11:00). Участники прогуляются по первым проспектам Автозаводского района.



 

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Фото: Нижний800

 

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