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Общество

Дети вместо цветов. Благотворительная акция ко Дню знаний

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Совместная инициатива фонда "Вера" и детского хосписа "Дом с маяком" помогает неизлечимо больным детям вернуться из больницы домой.

В акции принимают участие школы по всей России. Средства, собранные в рамках проекта идут на адаптацию больных детей - из реанимации они возвращаются домой, получают возможность учиться в школе и вести полноценную жизнь. Благодаря фонду уже более 8500 семей получили помощь в борьбе за будущее своих детей.

 

Для участия в акции необходимо пройти регистрацию.

Подробнее узнать о работе фонда и инициативе "Дети вместо цветов" можно на сайте.

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