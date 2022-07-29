«Столица закатов»: публикуем программу с 29 по 31 июля

Музыкальный фестиваль «Столица закатов» вновь пройдет в Нижнем Новгороде с 29 по 31 июля. Выступления по традиции пройдут с пятницы по воскресенье на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, на Стрелке и на площади Сенной. Вход свободный.
Программа на 29 июля:
- 20:00–21:00 — набережная Федоровского. Выступление группы «Ветер Фанга», играющей в жанре World Music и достойно представляющей город на российской этносцене.
- 20:00–21:00 — Стрелка. Дуэт Safary выступит в необычном жанре — комбинации поп и рок-музыки.
Программа на 30 июля:
- 20:00–21:00 — набережная Федоровского. Выступление кавер-группы «2х2».
- 20:00–21:00 — Нижневолжская набережная (налево от причала №5). Известный нижегородский саксофонист Альберт Родин исполнит романтические баллады и зажигательные треки.
- 20:00–21:00 — площадь Сенная. Выступление профессионального музыканта, пианиста, лауреата международных конкурсов Александра Кондаурова.
Программа на 31 июля:
- 18:00–22:00 — Амфитеатр Нижневолжской набережной (напротив Зеленского съезда). Танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio.
- 20:00–21:00 — Стрелка. Вокалистка, создательница и участница проекта JUSTduet ANNA A исполнит любимые хиты.
- 20:00–21:00 — Нижневолжская набережная (налево от причала №5). Выступление певицы GALA, вокалистки группы Funkeys Music Band.
В сквере Свердлова 30 июля пройдет SALUT МУЗЫКА. Гостей мероприятия ждут DJ-сеты, лекции, кастомизация одежды от группировки BOMSE, настольный теннис, зона тату и макияжа, а также BRAVOMARKET. Вход свободный.
Программа:
- 17:00—20:00 — настольный теннис
- 17:00—22:00 — BRAVOMARKET
- 17:00—22:00 — работа зоны For fun: Тату от Маши Ласточкиной и Кристины Сидоровой, макияж от Олеси Панковой, кастомизация одежды от группировки BOMSE
Музыкальная программа:
- 17:00—18:30 — DJ Anit Levan
- 18:30—20:00 — DJ 2 am Fog
- 20:00—21:00 — Бхима Live
- 21:00—23:00 — Ddos
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Фото: Нижний 800
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