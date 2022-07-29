18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

«Столица закатов»: публикуем программу с 29 по 31 июля

Поделиться:

Музыкальный фестиваль «Столица закатов» вновь пройдет в Нижнем Новгороде с 29 по 31 июля. Выступления по традиции пройдут с пятницы по воскресенье на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, на Стрелке и на площади Сенной. Вход свободный.

 

Программа на 29 июля:

  • 20:00–21:00 — набережная Федоровского. Выступление группы «Ветер Фанга», играющей в жанре World Music и достойно представляющей город на российской этносцене.
  • 20:00–21:00 — Стрелка. Дуэт Safary выступит в необычном жанре — комбинации поп и рок-музыки.

Программа на 30 июля:

  • 20:00–21:00 — набережная Федоровского. Выступление кавер-группы «2х2».
  • 20:00–21:00 — Нижневолжская набережная (налево от причала №5). Известный нижегородский саксофонист Альберт Родин исполнит романтические баллады и зажигательные треки.
  • 20:00–21:00 — площадь Сенная. Выступление профессионального музыканта, пианиста, лауреата международных конкурсов Александра Кондаурова.

Программа на 31 июля:

  • 18:00–22:00 — Амфитеатр Нижневолжской набережной (напротив Зеленского съезда). Танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio.
  • 20:00–21:00 — Стрелка. Вокалистка, создательница и участница проекта JUSTduet ANNA A исполнит любимые хиты.
  • 20:00–21:00 — Нижневолжская набережная (налево от причала №5). Выступление певицы GALA, вокалистки группы Funkeys Music Band.

В сквере Свердлова 30 июля пройдет SALUT МУЗЫКА. Гостей мероприятия ждут DJ-сеты, лекции, кастомизация одежды от группировки BOMSE, настольный теннис, зона тату и макияжа, а также BRAVOMARKET. Вход свободный.

Программа:

  • 17:00—20:00 — настольный теннис
  • 17:00—22:00 — BRAVOMARKET
  • 17:00—22:00 — работа зоны For fun: Тату от Маши Ласточкиной и Кристины Сидоровой, макияж от Олеси Панковой, кастомизация одежды от группировки BOMSE

Музыкальная программа:

  • 17:00—18:30 — DJ Anit Levan
  • 18:30—20:00 — DJ 2 am Fog
  • 20:00—21:00 — Бхима Live
  • 21:00—23:00 — Ddos




 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото:  Нижний 800

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: