«Столица закатов»: публикуем программу с 29 по 31 июля

Музыкальный фестиваль «Столица закатов» вновь пройдет в Нижнем Новгороде с 29 по 31 июля. Выступления по традиции пройдут с пятницы по воскресенье на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, на Стрелке и на площади Сенной. Вход свободный.