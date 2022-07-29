Нижнему посвятили выпуск тревел-реалити «Повара на колесах»

Они посетили Художественный музей, постреляли из пушки со стен кремля, попробовали пирожки с огурцом.

Кроме того, шефы закупились фермерскими продуктами и устроили дегустацию авторских блюд, придуманных специально для нижегородцев. Смотрим!

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