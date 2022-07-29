Нижнему посвятили выпуск тревел-реалити «Повара на колесах»

Новый выпуск тревел-реалити посвящен Нижнем Новгороду. На этот раз в путешествие по России на фудтраке отправились Максим Колпащиков (шеф-повар ресторана «Фаренгейт») и Виктор Белей (бренд-шеф ресторана Uhvat).
Они посетили Художественный музей, постреляли из пушки со стен кремля, попробовали пирожки с огурцом.
Кроме того, шефы закупились фермерскими продуктами и устроили дегустацию авторских блюд, придуманных специально для нижегородцев. Смотрим!
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