18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Нижнему посвятили выпуск тревел-реалити «Повара на колесах»

Поделиться:

Новый выпуск тревел-реалити посвящен Нижнем Новгороду. На этот раз в путешествие по России на фудтраке отправились Максим Колпащиков (шеф-повар ресторана «Фаренгейт») и Виктор Белей (бренд-шеф ресторана Uhvat).

 

Они посетили Художественный музей, постреляли из пушки со стен кремля, попробовали пирожки с огурцом.

Кроме того, шефы закупились фермерскими продуктами и устроили дегустацию авторских блюд, придуманных специально для нижегородцев. Смотрим!

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: