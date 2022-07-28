На гастрофест «Да, шеф!» приедет Дед Мороз

Несмотря на теплую погоду Дед Мороз пообещал прибыть из Великого Устюга прямиком в столицу закатов.

Также Дед Мороз пригласил нижегородцев на фестиваль, на котором пройдет битва шефов, костюмированный парад и многое другое. Все секреты праздника пока не раскрываются.





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