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На гастрофест «Да, шеф!» приедет Дед Мороз

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В Нижний Новгород на гастрофестиваль «Да, шеф!» приедет Дед Мороз. С 6 по 7 августа будет работать его выездная резиденция. Видео размещено в группе парка «Швейцария» в соцсети.

 

Несмотря на теплую погоду Дед Мороз пообещал прибыть из Великого Устюга прямиком в столицу закатов.

Также Дед Мороз пригласил нижегородцев на фестиваль, на котором пройдет битва шефов, костюмированный парад и многое другое. Все секреты праздника пока не раскрываются.


 

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