В Гербовом зале нижегородской ярмарки пройдет серия гастрономических спектаклей

В историческом Гербовом зале запускают новый проект — серию гастрономических спектаклей. Стилизованные ужины погрузят гостей в роскошные купеческие приемы. Кроме локальной кухни атмосферу создадут актеры иммерсивного спектакля.
6 и 20 августа гостям предложат специальное меню блюд по старинным рецептам XIX века в авторской подаче. В меню — фирменный ярмарочный пирожок, крем-суп из ветлужских раков с кусочками судака и мусс из топленого творога с карамелизованной черной редькой.
6 и 20 августа
Время: с 19:00 до 21:00, сбор гостей – 18:30.
Место: Гербовый зал (улица Совнаркомовская, 13).
Стоимость билета: 4800 рублей.
Билеты можно забронировать по телефону 8 951 906 74 05 и приобрести в точках продаж:
- офлайн: кафе русской кухни «Самоварная» с 10.00 до 22.00
- онлайн: teatr.yarmarka.ru
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