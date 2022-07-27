В Гербовом зале нижегородской ярмарки пройдет серия гастрономических спектаклей

6 и 20 августа гостям предложат специальное меню блюд по старинным рецептам XIX века в авторской подаче. В меню — фирменный ярмарочный пирожок, крем-суп из ветлужских раков с кусочками судака и мусс из топленого творога с карамелизованной черной редькой.

6 и 20 августа Время: с 19:00 до 21:00, сбор гостей – 18:30. Место: Гербовый зал (улица Совнаркомовская, 13). Стоимость билета: 4800 рублей. Билеты можно забронировать по телефону 8 951 906 74 05 и приобрести в точках продаж: офлайн: кафе русской кухни «Самоварная» с 10.00 до 22.00

онлайн: teatr.yarmarka.ru