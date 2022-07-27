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В Гербовом зале нижегородской ярмарки пройдет серия гастрономических спектаклей

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В историческом Гербовом зале запускают новый проект — серию гастрономических спектаклей. Стилизованные ужины погрузят гостей в роскошные купеческие приемы. Кроме локальной кухни атмосферу создадут актеры иммерсивного спектакля.

 

6 и 20 августа гостям предложат специальное меню блюд по старинным рецептам XIX века в авторской подаче. В меню — фирменный ярмарочный пирожок, крем-суп из ветлужских раков с кусочками судака и мусс из топленого творога с карамелизованной черной редькой.

6 и 20 августа

Время: с 19:00 до 21:00, сбор гостей – 18:30.

 

Место: Гербовый зал (улица Совнаркомовская, 13).

 

 

Стоимость билета: 4800 рублей.

Билеты можно забронировать по телефону 8 951 906 74 05 и приобрести в точках продаж:

  • офлайн: кафе русской кухни «Самоварная» с 10.00 до 22.00
  • онлайн: teatr.yarmarka.ru

 

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Фото: архив организаторов

 

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