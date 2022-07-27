«Ярмарочное веселье» откроется в Нижнем

Программа «Ярмарочного веселья» на 30 и 31 июля:

С 11:00 до 21:00 гостей Ярмарки на площади перед Главным ярмарочным домом ждут реконструкции образов нижегородских кустарей и их ремесел: кузнечного, гончарного, бондарного, корзинного, плотничного, а также ткачество, крашение, выпекание хлеба.

В музыкальной программе: музей старинной музыки из Воронежа, аутентичная шарманка из Подмосковья, тульские реконструкторы старинных русских песен. А еще гостей ждут Иван-чайная и синематограф со старинными немыми фильмами и живой музыкой.

30 июля:

11:00 — Баян-концерт

11:00–20:00 — Ремесленные ряды

11:00–21:00 — Русский променад. Ярмарочные персонажи: купцы, красны девицы, лоточники, скоморохи и прочие гуляющие

11:00–21:00 — Иван-чайная

11:30–21:00 — Синематограф. Сеансы каждые 45 минут, технический перерыв в 16:30

12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 — Костюмированный парад персонажей

12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:30 — Музей старинной музыки

12:00–20:00 — Мастер-классы: ковка, гончарное искусство, плетение поясов на бердо, роспись деревянных ложек, плетение кос, роспись детских кокошников

12:00–20:00 — Ярмарочный столб: народные игры и забавы.

13:00, 15:00, 17:00, 19:00 — Хороводы и частушки от ярмарочного столба и далее по площади

14:30, 16:00, 18:00, 20:00 — Шарманка

15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 — Лекции по истории и культуре Ярмарки в кукольном театре

15:30 и 17:30 — Гусельный концерт

31 июля:

11:00 — Баян-концерт

11:00–20:00 — Ремесленные ряды

11:00–21:00 — Русский променад. Ярмарочные персонажи: купцы, красны девицы, лоточники, скоморохи и прочие гуляющие

11:00–21:00 — Иван-чайная

11:30–21:00 — Синематограф. Сеансы каждые 45 минут, технический перерыв в 16:30

12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 — Костюмированный парад персонажей

12:00, 14:00, 15:30, 18:00 — Музей старинной музыки

12:00, 14:30 и 16:00 — Шарманка

12:00–20:00 — Мастер-классы: ковка, гончарное дело, плетение поясов на бердо, роспись деревянных ложек, плетение кос, роспись детских кокошников

12:00–20:00 — Ярмарочный столб: народные игры и забавы.

13:00 и 15:00 — «Ла верден». Русские старинные мелодии

13:00, 15:00, 17:00, 19:00 — Хороводы и частушки от ярмарочного столба и далее по площади.

15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 — Лекции по истории и культуре Ярмарки в кукольном театре

17:00 и 19:00 — Гусельный концерт





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