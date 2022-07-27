«Джаз в саду», экскурсии и Виниловый маркет: программа «Заповедных кварталах»

Эта неделя в «Заповедных кварталах» по-настоящему богата на события: виниловый маркет, много музыки и экскурсий. Публикуем программу!
Уже завтра, 28 июля, откроется «Джаз в саду». Выступит Анаида Зубова в компании джазменов Нижнего Новгорода. Начало в 18:30. Вход свободный, по регистрации.
В субботу празднуем день рождения «Вспышки» с виниловым маркетом и самой интеллигентной вечеринкой в саду от Wax.Only. В программе: виниловый маркет, чтение книг, мастер-классы, йога, музыка от резидентов маркета, чай и закуски от Sweet Dealer x ÖÖ.
Полное расписание на эту неделю:
Четверг
- 18:30 – концерт «Джаз в саду»
- 19:00 – экскурсия «Заповедные кварталы. Первый взгляд»
Суббота
- 15:00 – экскурсия «Стрит-арт. Символы. История»
- 15:00-21:00 – виниловый маркет Wax.Only и «Вспышка»
- 18:30 – концерт «Шаляпин на балконе»
- 19:00 – экскурсия «Заповедные кварталы. Первый взгляд»
- 19:30 – экскурсия «Упоительные истории квартала»
Воскресенье
- 11:00 – экскурсия «Женские истории Заповедного квартала»
- 13:00 – экскурсия «Заповедные кварталы. Первый взгляд»
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