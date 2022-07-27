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«Джаз в саду», экскурсии и Виниловый маркет: программа «Заповедных кварталах»

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Эта неделя в «Заповедных кварталах» по-настоящему богата на события: виниловый маркет, много музыки и экскурсий. Публикуем программу!

 

Уже завтра, 28 июля, откроется «Джаз в саду». Выступит Анаида Зубова в компании джазменов Нижнего Новгорода.  Начало в 18:30. Вход свободный, по регистрации.

В субботу празднуем день рождения «Вспышки» с виниловым маркетом и самой интеллигентной вечеринкой в саду от Wax.Only. В программе: виниловый маркет, чтение книг, мастер-классы, йога, музыка от резидентов маркета, чай и закуски от Sweet Dealer x ÖÖ. 

Полное расписание на эту неделю:

Четверг

  • 18:30 – концерт «Джаз в саду»
  • 19:00 – экскурсия «Заповедные кварталы. Первый взгляд» 

Суббота

  • 15:00 – экскурсия «Стрит-арт. Символы. История» 
  • 15:00-21:00 – виниловый маркет Wax.Only и «Вспышка» 
  • 18:30 – концерт «Шаляпин на балконе»
  • 19:00 – экскурсия «Заповедные кварталы. Первый взгляд» 
  • 19:30 – экскурсия «Упоительные истории квартала» 

Воскресенье

  • 11:00 – экскурсия «Женские истории Заповедного квартала» 
  • 13:00 – экскурсия «Заповедные кварталы. Первый взгляд» 


 

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