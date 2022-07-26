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В «Заповедных кварталах» откроется фестиваль о творчестве Короленко

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27 июля, в квартале церкви Трех Святителей откроется фестиваль «Школьный музей выходит в город». Он стартует в день рождения писателя Владимира Короленко.

 

Напомним, в новом сезоне координаторы «Том Сойер Феста» восстанавливают дом № 17 по улице Короленко. Там открыта выставка «Счастье для человека» с артефактами и экспонатами, связанными с именем писателя.

Проект «Школьный музей выходит в город» продлится до октября. Фестиваль станет площадкой для обсуждения социальных и культурных инициатив, посвященных развитию города. В это время музей при школе откроет посетителям свои фонды.



 

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Фото: Нижний 800

 

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