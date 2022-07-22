18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Нижний Новгород в десятке самых «здоровых» городов России

Поделиться:

В соответствующем исследовании приняло участие более 3 700 пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России.

 

автор фото — Игорь Иванов

Нижний Новгород занял восьмое место рейтинга с результатом 21% голосов. Почему регион занял такую позицию? Респонденты указали, что в области большое количество деревьев и зелени (64%), большое число мест для занятий спортом (55%) и свежий воздух (44%).

Самым «здоровым» городом России опрошенные признали Сочи (40%), второе место занял Краснодар (34%), третье — Калининград (33%).


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: