Нижний Новгород в десятке самых «здоровых» городов России

В соответствующем исследовании приняло участие более 3 700 пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России.
автор фото — Игорь Иванов
Нижний Новгород занял восьмое место рейтинга с результатом 21% голосов. Почему регион занял такую позицию? Респонденты указали, что в области большое количество деревьев и зелени (64%), большое число мест для занятий спортом (55%) и свежий воздух (44%).
Самым «здоровым» городом России опрошенные признали Сочи (40%), второе место занял Краснодар (34%), третье — Калининград (33%).
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