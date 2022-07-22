Нижний Новгород в десятке самых «здоровых» городов России

Нижний Новгород занял восьмое место рейтинга с результатом 21% голосов. Почему регион занял такую позицию? Респонденты указали, что в области большое количество деревьев и зелени (64%), большое число мест для занятий спортом (55%) и свежий воздух (44%).

Самым «здоровым» городом России опрошенные признали Сочи (40%), второе место занял Краснодар (34%), третье — Калининград (33%).





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