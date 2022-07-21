Открыт кастинг на «Мисс Нижний Новгород-2022»

Сегодня, 21 июля, стартовала регистрация на участие в конкурсе «Мисс Нижний Новгород-2022». В этом году народные художественные промыслы соединятся с цифровыми технологиями. Чтобы поучаствовать необходимо заполнить анкету и пройти кастинг.
Всем, кто хочет принять участие в проекте, необходимо заполнить анкету на сайте.
Требования к участницам:
- возраст — от 15 до 25 лет (включительно)
- рост — от 168 см
- жить в Нижнем или Нижегородской области
- быть не замужем
Второй этап проекта — кастинг. Он пройдет 21 августа в 13:00 на Нижегородской ярмарке во втором павильоне.
Заявки будут приниматься до 20 августа включительно. Всю информацию о конкурсе можно будет найти здесь.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив организаторов
Комментарии (0)