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Открыт кастинг на «Мисс Нижний Новгород-2022»

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Сегодня, 21 июля, стартовала регистрация на участие в конкурсе «Мисс Нижний Новгород-2022». В этом году народные художественные промыслы соединятся с цифровыми технологиями. Чтобы поучаствовать необходимо заполнить анкету и пройти кастинг.

 

Всем, кто хочет принять участие в проекте, необходимо заполнить анкету на сайте.

Требования к участницам:

  • возраст — от 15 до 25 лет (включительно)
  • рост — от 168 см
  • жить в Нижнем или Нижегородской области
  • быть не замужем

Второй этап проекта — кастинг. Он пройдет 21 августа в 13:00 на Нижегородской ярмарке во втором павильоне.

Заявки будут приниматься до 20 августа включительно. Всю информацию о конкурсе можно будет найти здесь.


 

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Фото: архив организаторов

 

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