Открыт кастинг на «Мисс Нижний Новгород-2022»

Всем, кто хочет принять участие в проекте, необходимо заполнить анкету на сайте.

Требования к участницам:

возраст — от 15 до 25 лет (включительно)

рост — от 168 см

жить в Нижнем или Нижегородской области

быть не замужем

Второй этап проекта — кастинг. Он пройдет 21 августа в 13:00 на Нижегородской ярмарке во втором павильоне.

Заявки будут приниматься до 20 августа включительно. Всю информацию о конкурсе можно будет найти здесь.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив организаторов