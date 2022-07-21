В Нижегородском кремле откроют гастропавильоны

1 октября прошлого года на территории открылись два павильона общественного питания с летними верандами на площади у десятого корпуса, павильон общепита с летней верандой рядом с детской площадкой в Еловом сквере, один торговый павильон у Георгиевской башни на Кремлевском бульваре, а также сувенирная лавка в арке Кремлевской стены, между Кладовой и Никольской башнями, и передвижной торговый объект у Дмитриевской башни.

Теперь таких передвижных павильонов будет четыре — по два у Дмитриевской и Георгиевской башен. А в стенах Нижегородского кремля – на участке от Кладовой до Никольской башни — разместят еще три сувенирные лавки.

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Фото: архив пресс-служб



