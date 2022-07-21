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Экскурсии, концерты и фестиваль «Дети Кулибина»: насыщенные выходные в «Заповедных кварталах»

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Публикуем программу «Заповедных кварталов»: можно послушать джаз, прогуляться по историческим кварталам или поучаствовать в фестивале мечтателей. А лучше — все вместе! Так, уже сегодня, 21 июля, пройдет концерт «Джаз в саду». В тени садов прозвучат Бродвейские мюзиклы. Начало в 18:30. Вход свободный, по регистрации.

 

На этой неделе будет много разных экскурсий, в субботу стартует фестиваль мечтателей и изобретателей «Дети Кулибина». Будет работать анимационно-шумовая лаборатория звука «Смотрю ушами». Вместе с художниками и музыкантами юные участники фестиваля будут слушать звуки квартала. Вход по регистрации.

Традиционно, в субботу пройдет концерт «Шаляпин на балконе», начало в 19:00. Выступит солист Нижегородской государственной академической филармонии Михаил Тюрин (бас-баритон). Начало в 19:00. Запись на событие по ссылке.

23 июля можно будет посмотреть фильм в уютном усадебном саду — фильм «Хоть раз в жизни». Начало в 20:00, вход по регистрации.

Расписание событий на эту неделю:

21 июля, четверг

  • 18:30 – концерт «Джаз в саду»

22 июля, пятница

  • 18:00 – экскурсия «От фонтана до квартала»
  • 19:00 – экскурсия «Небронзовый Горький»

23 июля, суббота

  • 12:00 – экскурсия «От фонтана до квартала»
  • 13:00-21:00 – фестиваль мечтателей и изобретателей «Дети Кулибина»
  • 19:00 – концерт «Шаляпин на балконе»
  • 19:00 – экскурсия «Заповедные кварталы. Первый взгляд»
  • 19:30 – экскурсия «Упоительные истории квартала»
  • 20:00 – киноклуб, фильм «Хоть раз в жизни»

24 июля, воскресенье

  • 11:00 – экскурсия «Стрит-арт. Символы. История»


 

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Фото: архив организаторов

 

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