Экскурсии, концерты и фестиваль «Дети Кулибина»: насыщенные выходные в «Заповедных кварталах»

Публикуем программу «Заповедных кварталов»: можно послушать джаз, прогуляться по историческим кварталам или поучаствовать в фестивале мечтателей. А лучше — все вместе! Так, уже сегодня, 21 июля, пройдет концерт «Джаз в саду». В тени садов прозвучат Бродвейские мюзиклы. Начало в 18:30. Вход свободный, по регистрации.
На этой неделе будет много разных экскурсий, в субботу стартует фестиваль мечтателей и изобретателей «Дети Кулибина». Будет работать анимационно-шумовая лаборатория звука «Смотрю ушами». Вместе с художниками и музыкантами юные участники фестиваля будут слушать звуки квартала. Вход по регистрации.
Традиционно, в субботу пройдет концерт «Шаляпин на балконе», начало в 19:00. Выступит солист Нижегородской государственной академической филармонии Михаил Тюрин (бас-баритон). Начало в 19:00. Запись на событие по ссылке.
23 июля можно будет посмотреть фильм в уютном усадебном саду — фильм «Хоть раз в жизни». Начало в 20:00, вход по регистрации.
Расписание событий на эту неделю:
21 июля, четверг
- 18:30 – концерт «Джаз в саду»
22 июля, пятница
- 18:00 – экскурсия «От фонтана до квартала»
- 19:00 – экскурсия «Небронзовый Горький»
23 июля, суббота
- 12:00 – экскурсия «От фонтана до квартала»
- 13:00-21:00 – фестиваль мечтателей и изобретателей «Дети Кулибина»
- 19:00 – концерт «Шаляпин на балконе»
- 19:00 – экскурсия «Заповедные кварталы. Первый взгляд»
- 19:30 – экскурсия «Упоительные истории квартала»
- 20:00 – киноклуб, фильм «Хоть раз в жизни»
24 июля, воскресенье
- 11:00 – экскурсия «Стрит-арт. Символы. История»
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Фото: архив организаторов
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