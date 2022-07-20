Экопикник в Александровском саду: публикуем программу

#Экопикник поможет привлечь больше горожан к решению проблем экологии, распространить принципы экологичного отношения к окружающему миру.

В программе:

экоквест для детей с эстафетой и викториной;

тематические полянки для бесед;

своп - бесплатный обмен бижутерией, сумками и аксессуарами;

игра «Хранители земли»;

мастер-класс для детей и взрослых по созданию экологичного панно;

экобоулинг;

мастер-класс от школы дизайна и пошива одежды.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Нижний 800