Экопикник в Александровском саду: публикуем программу

24 июля в Александровском саду пройдет первый общегородской #Экопикник. Нижегородцы попробуют новый формат пикника — без пластика, разжигания костров или других привычных вещей, способных навредить природе.
#Экопикник поможет привлечь больше горожан к решению проблем экологии, распространить принципы экологичного отношения к окружающему миру.
В программе:
- экоквест для детей с эстафетой и викториной;
- тематические полянки для бесед;
- своп - бесплатный обмен бижутерией, сумками и аксессуарами;
- игра «Хранители земли»;
- мастер-класс для детей и взрослых по созданию экологичного панно;
- экобоулинг;
- мастер-класс от школы дизайна и пошива одежды.
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Фото: Нижний 800
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