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#Экопикник в Александровском саду: публикуем программу

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24 июля в Александровском саду пройдет первый общегородской #Экопикник. Нижегородцы попробуют новый формат пикника — без пластика, разжигания костров или других привычных вещей, способных навредить природе.

 

#Экопикник поможет привлечь больше горожан к решению проблем экологии, распространить принципы экологичного отношения к окружающему миру.

В программе:

  • экоквест для детей с эстафетой и викториной;
  • тематические полянки для бесед;
  • своп - бесплатный обмен бижутерией, сумками и аксессуарами;
  • игра «Хранители земли»;
  • мастер-класс для детей и взрослых по созданию экологичного панно;
  • экобоулинг;
  • мастер-класс от школы дизайна и пошива одежды.


 

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Фото: Нижний 800

 

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