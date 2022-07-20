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В Доме Архитектора пройдет лаунж вечеринка. Вечер-признание в любви к Нижнему

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В просторных помещениях Дома Архитектора и летнем саду пройдет эно-вечер с полевыми цветами, летней музыкой, новыми коллекциями одежды и выставкой.

 

Программа лаунж-вечеринки:

  • выставка уникальных пейзажей нижегородского фотографа Владимира Кракова
  • концерт от Sky Fashion, обладателей золотых премий международных фестивалей
  • показ коллекции «Шелест» от бренда одежды Sheever
  • эно-дегустация
  • фотозона с венками из полевых цветов и декор
  • розыгрыш призов.

Купить билеты можно здесь.



 

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Фото: Telegram-канал «Жрица еды»

 

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