В Доме Архитектора пройдет лаунж вечеринка. Вечер-признание в любви к Нижнему

В просторных помещениях Дома Архитектора и летнем саду пройдет эно-вечер с полевыми цветами, летней музыкой, новыми коллекциями одежды и выставкой.
Программа лаунж-вечеринки:
- выставка уникальных пейзажей нижегородского фотографа Владимира Кракова
- концерт от Sky Fashion, обладателей золотых премий международных фестивалей
- показ коллекции «Шелест» от бренда одежды Sheever
- эно-дегустация
- фотозона с венками из полевых цветов и декор
- розыгрыш призов.
Купить билеты можно здесь.
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Фото: Telegram-канал «Жрица еды»
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