Скетч на закате, зарядка, уроки вокала и танцев: какие еще бесплатные активности доступны в Александровском саду

В Александровском саду продолжается параллельная программа фестиваля «Столица закатов. Ракушка». Публикуем полное расписание на эту неделю. Регистрируйтесь и приходите!
19 июля:
- 19:00 — урок рисования «Скетч на закате» от школы Grafika. Альбомы и карандаши предоставляются на месте, но можно и взять свои. Регистрация здесь.
20 июля:
- 9:00 — зарядка с фитнес-центром «Физкульт». Стоит взять воду и коврики. Регистрация по ссылке.
- 19:30 — Школа пения для взрослых «ДО РЕ МИ» проведет открытый урок по вокалу. Регистрация здесь.
21 июля:
- 19:30 — занятие от фитнес-студии FORMA, которая специализируется на бережных тренировках для красивого здорового тела. Регистрация по ссылке.
22 июля:
- 19:30 — танцы в лучах закатного солнца от школы Social Dance Studio. Регистрация по ссылке.
24 июля:
- 9:00 — йога от студии «Классической йоги». Регистрация тут.
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Фото: Нижний 800
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