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Веревочный парк открылся в нижегородской «Швейцарии»

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Около дендрария в парке «Швейцария» открылся веревочный городок. Об этом рассказали представители парка в социальных сетях.

 

Как найти веревочный парк?

  • стоит отправиться к дендрарию около главного входа

Городок состоит из четырех маршрутов на воздушных трапах, по которым можно пройтись, выбрав один из двух уровней интенсивности. Для безопасности на площадке всегда работают инструкторы, гостям выдаётся специальное оборудование.

Посетить веревочный городок могут не только дети, но и взрослые.

Стоимость билетов начинается от 550 рублей.



 

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Фото: сайт парка

 

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