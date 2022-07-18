Тарифы в нижегородском «Океанисе» изменятся с 19 июля. Они станут едиными

В аквапарке Нижнего Новгорода изменятся тарифы на посещение термального комплекса. С 19 июля они станут едиными, сообщается в группе аквапарка в социальных сетях.
«Информируем вас о том, что с 19 июля 2022 года у нас произойдут изменения стоимости тарифов в аквапарк и термальный комплекс. Новые тарифные планы будут размещены на сайте, а также во входной группе аквапарка 19 июля 2022 года», — отмечает команда аквапарка.
Уже известно, что тарифы станут едиными в будний и выходной день.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: сообщество аквапарка «ВКонтакте»
Комментарии (0)