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Дожди и грозы: вот какая погода ждет нижегородцев на этой неделе — в прогнозе синоптиков

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Рассказываем, какая погода ждет горожан — в прогнозе синоптиков. Спойлер: проливные дожди будут с понедельника по субботу.

 

автор фото — Никита Духник

Новая рабочая неделя встретит нижегородцев пасмурной погодой. В город вернутся дожди и грозы.

Утром, 18 июля, столбики термометров опустятся до отметки +17. На протяжении всего дня синоптики обещают ливень, при этом максимальная температура воздуха не превысит +20 градусов по Цельсию, а ночью похолодает до 14 градусов.

Во вторник, 19 июля, обещают проливные дожди, которые закончатся поздним вечером. К осадам добавится сильный западный ветер – до 7,7 метров в секунду, а воздух прогреется лишь до +18°C.

В середине недели обещают небольшой дождь, который постепенно перейдет в ливень. Температура на улице составит до +19.

Уже в пятницу в столицу Приволжья вернется тепло: ожидается облачная с прояснениями погода до +22 и без осадков. В выходные — никаких дождей и ветра. Столбики термометров покажут до +25 градусов.



 

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