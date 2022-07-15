В эти выходные продлят работу нижегородского метро

В ночь на 15 и 16 июля метро в столице Приволжья будет открыто до 01:00. Ожидание между поездами в период с 23:59 до 01:00 составит не более 10 минут.

Кроме того, изменения коснутся и работы маршрутных автобусов.

Так, автобусы № 3, 71, 90, 92, 95, 45, 57 поедут по Московскому шоссе, улице Должанской и Керченской. Обратно по Канавинскому мосту, Самаркандской, Совнаркомовской, Советской и Романова.

Автобусы № 19, 26, 43, 61, 37, 40, 87 и 91 отправятся по улице Романова, Должанской и Керченской. Обратно по Канавинскому мосту, Самаркандской, Совнаркомовской и Советской.

Маршруты А-41 и Т-70 пойдут по Мурашкинской, Должанской, Керченской. Обратно, соответственно, Канавинский мост, Самаркандская, Совнаркомовская и Мурашкинская.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash