Фестиваль ретро-автомобилей в Нижнем: публикуем программу

23 июля пройдет авторалли «Горький классик». По главным городским точкам притяжения проедут десятки автомобилей послевоенных лет — «Победы», «Волги» и «Чайки».

Победителей наградят на площади перед Главным ярмарочным домом. Начало там же — в 12:00, финиш в 16:30. Вход свободный.







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Фото: Нижний 800



