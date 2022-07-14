Фестиваль ретро-автомобилей в Нижнем: публикуем программу

К 200-летию Ярмарки стартует фестиваль «Горький классик». Он откроется выставкой культовых моделей: ГАЗ-А, ГАЗ-М-1, ГАЗ-АА, БА-64. Еще там можно увидеть фотовыставку штатного фотографа ГАЗа Николая Добровольского.
23 июля пройдет авторалли «Горький классик». По главным городским точкам притяжения проедут десятки автомобилей послевоенных лет — «Победы», «Волги» и «Чайки».
Победителей наградят на площади перед Главным ярмарочным домом. Начало там же — в 12:00, финиш в 16:30. Вход свободный.
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Фото: Нижний 800
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