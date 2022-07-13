18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Еще шесть пляжей Нижнего Новгорода не пригодны для купания

Поделиться:

В столице Приволжья запретили купаться еще в шести водоемах. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Нижегородской области.

 

Плавать запрещено в водоемах:

– озеро Сортировочное на улице Архангельской

– Мещерское озеро на Мещерском бульваре

– Больничное озеро у больницы № 39

– озеро Лунское

– озеро Пестичное

– озере Светлоярское на пляж на улице Мокроусова

 

Купаться разрешено в:

– озере ПКиО 2 очереди на проспекте Молодежи на Автозаводе

– озере ПКиО 1 очереди (улица Смирнова) на Автозаводе

– озере парка имени 777-летия Нижнего Новгорода

– озере Светлоярское (улица Гаугеля) в Сормовском районе

– озере Силикатное на проспекте Ленина, 19 и 23

– Верхнее и Третье озера на Щелоковском хуторе



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: