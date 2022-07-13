Еще шесть пляжей Нижнего Новгорода не пригодны для купания

В столице Приволжья запретили купаться еще в шести водоемах. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Нижегородской области.
Плавать запрещено в водоемах:
– озеро Сортировочное на улице Архангельской
– Мещерское озеро на Мещерском бульваре
– Больничное озеро у больницы № 39
– озеро Лунское
– озеро Пестичное
– озере Светлоярское на пляж на улице Мокроусова
Купаться разрешено в:
– озере ПКиО 2 очереди на проспекте Молодежи на Автозаводе
– озере ПКиО 1 очереди (улица Смирнова) на Автозаводе
– озере парка имени 777-летия Нижнего Новгорода
– озере Светлоярское (улица Гаугеля) в Сормовском районе
– озере Силикатное на проспекте Ленина, 19 и 23
– Верхнее и Третье озера на Щелоковском хуторе
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Фото: unsplash
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