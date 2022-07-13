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На Георгиевском съезде изменят схему движения. Уже со 2 августа

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В Нижнем Новгороде на Георгиевском съезде поменяют схему движения транспорта. Припаркованные в этой зоне машины переместят на охраняемую стоянку. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

 

«Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта», — отмечают в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

На съезде введут ограничение скорости до 40 км/ч. Кроме того, со 2 августа поменяется зона запрета остановки и стоянки автомобилей. Она будет действовать на участке с правой стороны при движении в направлении площади Минина и Пожарского с Нижневолжской набережной.



 

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