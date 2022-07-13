Камеры наблюдения установят на обновленных пространствах Нижнего

В 50 благоустроенных городских локациях столицы Приволжья установят камеры наблюдения. Об этом сообщил мэр города в своем Telegram-канале.
Видеонаблюдение установят во всех районах города. Качество съемки камер позволит детально рассмотреть изображения.
«Такие меры необходимы для пресечения действий вандалов. Испорченное имущество часто приходится устранять за счет городского бюджета, а не по гарантии», — добавляет Юрий Шалабаев.
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Фото: unsplash
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