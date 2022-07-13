Камеры наблюдения установят на обновленных пространствах Нижнего

Видеонаблюдение установят во всех районах города. Качество съемки камер позволит детально рассмотреть изображения.

«Такие меры необходимы для пресечения действий вандалов. Испорченное имущество часто приходится устранять за счет городского бюджета, а не по гарантии», — добавляет Юрий Шалабаев.







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Фото: unsplash



