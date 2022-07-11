Жара до +30 и дожди: рассказываем о погоде в Нижнем на этой неделе

Так, сегодня 11 июля, целый день будет солнечно и без осадков. Утром воздух прогреется до+28, затем потеплеет до +30. Вечером термометры покажут +29, ночью — до +23. Юго-восточный ветер усилится почти до пяти метров в секунду.

Во вторник, 12 июля, утром будет пасмурно и пройдет небольшой дождь. Днем осадков не ожидается, а температура воздуха прогреется до +26. К ночи синоптики обещают малооблачную погоду и до +26 градусов. Ветер придет с юго-запада со скоростью 3,3 метра в секунду.

В середине неделе, утром воздух прогреется до +24, днем — до +25. К ночи похолодает до +17. Ветер сменит направление на юго-восточное и ослабнет до 1,6 метра в секунду.

В пятницу, 15 июля, синоптики прогнозируют до +18 градусов по Цельсию, днем — до +22. К ночи температура воздуха опустится до +16. Ветер сменит направление на юго-западное и усилится до 4,9 метра в секунду.





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