Редкая магнолия Эша распустилась в Ботаническом саду ННГУ. Только посмотрите!

В Нижнем же магнолию можно найти в Ботаническом саду Университета Лобачевского. Это карликовое кустарниковое растение до пяти метров высотой с цветком до 30 см в диаметре. В природе она растет только на ограниченной территории в штате Флорида.

Директор Ботанического сада ННГУ Александр Широков рассказал, что цветет магнолия всего один день.





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Фото: архив пресс-служб