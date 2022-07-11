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Редкая магнолия Эша распустилась в Ботаническом саду ННГУ. Только посмотрите!

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В Ботаническом саду ННГУ (впервые за шесть лет!) зацвела редкая магнолия Эша. В дикой природе кустарник, который еще называют маленьким деревом, можно найти в некоторых районах штата Флорида (США).

 

В Нижнем же магнолию можно найти в Ботаническом саду Университета Лобачевского. Это карликовое кустарниковое растение до пяти метров высотой с цветком до 30 см в диаметре. В природе она растет только на ограниченной территории в штате Флорида.

Директор Ботанического сада ННГУ Александр Широков рассказал, что цветет магнолия всего один день.


 

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Фото: архив пресс-служб

 

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