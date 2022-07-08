Публикуем программу музыкального феста «Столица закатов»

Уже традиционно музыкальный фестиваль «Столица закатов» пройдет в Нижнем Новгороде на нескольких городских площадках. Публикуем подробности программы.
В арт-кластере «Красная Слобода» 9 июля пройдет вечеринка «Столица закатов. После заката». Хедлайнером вечера станет электропоп-проект Антона Севидова — группа Tesla Boy. Билеты на мероприятие доступны по ссылке.
Программа «Столица закатов. После заката» 9 июля:
- 22:00 — Nikola Melnikov b2b Sonnez;
- 00:00 — Tesla Boy;
- 01:00 — Secret Dj от «Горький fest».
9 июля в сквере Свердлова пройдет Salut Музыка. Гостей ждут зоны с баром и шезлонгами, тату и росписью на одежде и диджей-сеты. Вход свободный.
Программа «Столица закатов. Искра»:
- 18:00–20:00 — бар, зона тату и росписи одежды;
- 18:00–22:00 — диджей-сеты.
Кроме того, 10 июля с 00:00 до 3:00 в бургерной «Салют» пройдет концерт от KLM — клуба любителей музыки. Билеты на концерт здесь.
Праздничная программы — «Столица закатов. Соло на закате» — ждет вас на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, на Стрелке и на площади Сенной. Вход свободный.
Программа 9 июля:
- 20:00–21:00 — Нижневолжская набережная. Выступление вокалистки Регины Сорокиной;
- 20:00–21:00 — Стрелка. Выступление группы NizhnyNovgorodBand.
Программа 10 июля:
- 18.00–22.00 — Нижневолжская набережная (около Речного вокзала). Танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio;
- 20.00–21.00 — площадь Сенная. Выступление кавер-группы ONE LOVE.
- 20.00–21.00 — набережная Федоровского. Выступление дуэта виниловых диджеев «Две стороны».
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Фото: Нижний 800
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