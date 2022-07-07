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Фестивальные открытки «Горький fest» можно отправить в любую точку России

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Тематические открытки к фестивалю «Горький fest», который пройдет в Нижнем Новгороде в июле, подготовила Почта России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

 

Полный тираж открыток — 3000 экземпляров. Бесплатно отправить почтовую карточку можно только 8 и 10 июля.

  • в пятницу специальный пункт будет работать с 17:00 до 21:00 у театра драмы;
  • в воскресенье с 16:00 до 22:00 пункт откроется у летнего кинотеатра на Нижневолжской набережной.

Напомним, кинофестиваль «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 14 июля. Специальные сеансы посвятят музыканту Виктору Цою и фильмам режиссера Алексея Балабанова. Стартовала регистрация на кинопоказы «Горький fest».

Ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте.



 

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Фото: Нижний 800

 

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