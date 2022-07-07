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Прогуляться по подземелью? А устроить при этом квест-экскурсию?В Нижнем — легко!

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Квест-экскурсия по подземелью Нижегородского кремля стала доступной для всех. Гостей и жителей Нижнего Новгорода приглашают спуститься, узнать легенды и преодолеть препятствия. Об этом рассказали в пресс-службе Нижегородского музея-заповедника.

 

На экскурсии расскажут истории и легенды об известной постройке. Также будет встретится с летучими мышами, преодолеть ряд препятствий. Музейщики рекомендуют одеваться тепло!.

Ранее маршрут был доступен только по Пушкинской карте, теперь же — для всех желающих.

Справки и бронирование мест по телефону: 8 (904) 788 – 82-69. Возрастное ограничение: 6+.


 

 

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Фото: Нижний 800

 

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