Собачья школа откроется в нижегородском парке «Швейцария»

В парке «Швейцария» откроется школа для собак. Пробное занятие пройдет уже в этот четверг, 7 июля. Об этом сообщают организаторы в социальных сетях.
Первое занятие пройдет на площадке около остановки «Улица Сурикова» левее от входа. Начало с инструктором Юлией Сидоровой запланировано на 19:00.
На занятие приглашаются хозяева с собаками всех пород — от маленьких комнатных собак до сторожевых.
Площадка способна вместить 12 «учеников». Для участия необходимо записаться в комментариях к посту, указав возраст и породу питомца.
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Фото: unsplash
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