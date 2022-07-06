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Собачья школа откроется в нижегородском парке «Швейцария»

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В парке «Швейцария» откроется школа для собак. Пробное занятие пройдет уже в этот четверг, 7 июля. Об этом сообщают организаторы в социальных сетях.

 

Первое занятие пройдет на площадке около остановки «Улица Сурикова» левее от входа. Начало с инструктором Юлией Сидоровой запланировано на 19:00.

На занятие приглашаются хозяева с собаками всех пород — от маленьких комнатных собак до сторожевых.

Площадка способна вместить 12 «учеников». Для участия необходимо записаться в комментариях к посту, указав возраст и породу питомца.



 

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Фото: unsplash


 

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