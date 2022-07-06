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Нижний украсят ко Дню города за 8,2 миллиона рублей

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На украшение столицы Приволжья ко Дню 801-летия и Дню народного единства направят 8,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Уже объявлен конкурс по поиску подрядчика.

 

автор фото — Никита Духник

Украшать город будут к каждому празднику отдельно. Потенциальный подрядчик изготовит флаги и постеры, затем установит их, а по окончании праздников демонтирует и утилизирует.

Победителя конкурса определят 13 июля. Работы нужно будет выполнить в два этапа: с момента заключения контракта по 10 октября и с 10 октября по 15 декабря.

Начальная (максимальная) цена — 8,2 миллиона рублей. Источник финансирования — бюджет Нижнего Новгорода.

 

 

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