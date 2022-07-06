Нижний украсят ко Дню города за 8,2 миллиона рублей

На украшение столицы Приволжья ко Дню 801-летия и Дню народного единства направят 8,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Уже объявлен конкурс по поиску подрядчика.
автор фото — Никита Духник
Украшать город будут к каждому празднику отдельно. Потенциальный подрядчик изготовит флаги и постеры, затем установит их, а по окончании праздников демонтирует и утилизирует.
Победителя конкурса определят 13 июля. Работы нужно будет выполнить в два этапа: с момента заключения контракта по 10 октября и с 10 октября по 15 декабря.
Начальная (максимальная) цена — 8,2 миллиона рублей. Источник финансирования — бюджет Нижнего Новгорода.
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