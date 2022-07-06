Транспортная развязка на Должанке появится до 2030 года

В Нижнем Новгороде возведут еще одну транспортную развязку. Она появится на улице Должанской до 2030 года. Об этом сообщает «НТА-Приволжье» со ссылкой на ГУММиД.
На этом участке планируется построить и реконструировать съезды, общая протяженность которых достигнет около 2,6 километра. Кроме того, там установят 12 подпорных стенок, протяженностью около одного километра и возведут пешеходный проход в насыпи тоннельного типа.
Строительство развязки предусмотрено проектом развития до 2030 года. Само строительство должно занять 26 месяцев.
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Фото: unsplash
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