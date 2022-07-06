18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Транспортная развязка на Должанке появится до 2030 года

Поделиться:

В Нижнем Новгороде возведут еще одну транспортную развязку. Она появится на улице Должанской до 2030 года. Об этом сообщает «НТА-Приволжье» со ссылкой на ГУММиД.

 

На этом участке планируется построить и реконструировать съезды, общая протяженность которых достигнет около 2,6 километра. Кроме того, там установят 12 подпорных стенок, протяженностью около одного километра и возведут пешеходный проход в насыпи тоннельного типа.

Строительство развязки предусмотрено проектом развития до 2030 года. Само строительство должно занять 26 месяцев.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: