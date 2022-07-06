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Нижний Новгород в топе городов России для путешествий на поезде

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Жители России выбирают Нижний Новгород! Столица Приволжья стала одним из самых популярных городов для путешествий на поезде. Соответствующие данные за первое полугодие 2022-го опубликовал сервис «Туту.ру».

 

Лидерами среди жители стали направления:

  • маршрут Москва — Санкт-Петербург;
  • направление Москва — Нижний Новгород;

Замыкает тройку лидеров направление Сочи — Краснодар. У жителей столицы оказались популярными те города, до которых можно добраться за несколько часов.

Также в десятку направлений вошли Краснодар — Адлер и путешествия на поездах из Москвы в Казань, Воронеж, Тулу, Ярославль, Брянск и Владимир.




 

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Фото: pixabay

 

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