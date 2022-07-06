Нижний Новгород в топе городов России для путешествий на поезде

Лидерами среди жители стали направления:

маршрут Москва — Санкт-Петербург;

направление Москва — Нижний Новгород;

Замыкает тройку лидеров направление Сочи — Краснодар. У жителей столицы оказались популярными те города, до которых можно добраться за несколько часов.

Также в десятку направлений вошли Краснодар — Адлер и путешествия на поездах из Москвы в Казань, Воронеж, Тулу, Ярославль, Брянск и Владимир.









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Фото: pixabay