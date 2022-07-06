Нижний Новгород в топе городов России для путешествий на поезде

Жители России выбирают Нижний Новгород! Столица Приволжья стала одним из самых популярных городов для путешествий на поезде. Соответствующие данные за первое полугодие 2022-го опубликовал сервис «Туту.ру».
Лидерами среди жители стали направления:
- маршрут Москва — Санкт-Петербург;
- направление Москва — Нижний Новгород;
Замыкает тройку лидеров направление Сочи — Краснодар. У жителей столицы оказались популярными те города, до которых можно добраться за несколько часов.
Также в десятку направлений вошли Краснодар — Адлер и путешествия на поездах из Москвы в Казань, Воронеж, Тулу, Ярославль, Брянск и Владимир.
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Фото: pixabay
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